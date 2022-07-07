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FIALC/CISAL – CAUTO OTTIMISMO SUL FUTURO DEL PETROLCHIMICO

Ieri, MERCOLEDI’ 6 LUGLIO  SI E’ TENUTO L’INCONTRO TRA LA DELEGAZIONE NAZIONALE RAPPRESENTATE DA MASSIMO PAGLIARA , GIOVANNI MAVROITIS, ANDREA GENOINO CON I MANAGER DELLA SOCIETA ENI VERSALIS NELLA PERSONA DEL SUO HR  DAVIDE CALABRO’ E IL SUO VICE FABRIZIO PROIETTI PER ILLUSTRAZIONE PIANI INDUSTRIALI 2002- 2025.

 NONOSTANTE IL CONTESTO GENERALE CRITICO CAUSA PROGRESSIVA INSTABILITA GEOPOLITICA E CONSEGUENTE AUMENTO DEI COSTI DELL ENERGIA E DELLE MATERIE PRIME, L’AZIENDA  PREVEDE CONTRARIAMENTE ALLE  AVVERSE POSIZIONI POLITICHE LOCALI,  INVESTIMENTI PER ULTERIORI 200 MILIONI DI EURO SUL SITO DI  BRINDISI ,  VERSALIS DI FATTO  CONTINUERA’  SULLA SCIA DEL PIANO INDUSTRIALE DEGLI ANNI PRECEDENTI ,  CONTINUANDO AD INVESTIRE SUL CRACKING BRINDISINO CON  PRODUZIONI SEMPRE PIU’ ALLINEATI A MODELLI ECOSOSTENIBILI TRAGUARDANDO NEI PROSSIMI ANNI  UNA CONCRETA  TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA SOSTENIBILE.

LA NOSTRA DELEGAZIONE NAZIONALE ANCHE ALLA LUCE DEL RECENTE INCONTRO SUL TAVOLO DELLA CHIMICA E DELL’IMPEGNO CHE IL GOVERNO ATTRAVERSO IL MISE ED  IL SUO VICE MINISTRO SEN PICHETTO  VORRA’ PRENDERE  NEI PROSSIMI MESI, CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PARTICOLARE PROTOCOLLO IN TEMA DI INVESTIMENTI E POLITICHE INDUSTRIALI IN UN SETTORE STRATEGICO COME LA CHIMICA DI BASE , ESPRIME UN CAUTO OTTIMISMO  RISPETTO AI PROGRAMMI ESPOSTI , RITENENDO CHE DIVERSIFICAZIONE E SOSTENIBILITA SONO LA GARANZIA PER IL FUTUTO DI QUESTO PAESE.

  AI LAVORATORI , IL SOLITO PARTECIPE IMPEGNO , DA PARTE NOSTRA NELL’ ATTENZIONARE LA EFFETTIVA ED OPPORTUNA REALIZZAZIONE DEL PIANO ILLUSTRATOCI.

                                                           La Delegazione Nazionale Fialc  CISAL

MASSIMO PAGLIARA – GIOVANNI MAVROIDIS- ANDREA GENOINO- email –

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