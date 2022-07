FIALC/CISAL – CAUTO OTTIMISMO SUL FUTURO DEL PETROLCHIMICO

Ieri, MERCOLEDI’ 6 LUGLIO SI E’ TENUTO L’INCONTRO TRA LA DELEGAZIONE NAZIONALE RAPPRESENTATE DA MASSIMO PAGLIARA , GIOVANNI MAVROITIS, ANDREA GENOINO CON I MANAGER DELLA SOCIETA ENI VERSALIS NELLA PERSONA DEL SUO HR DAVIDE CALABRO’ E IL SUO VICE FABRIZIO PROIETTI PER ILLUSTRAZIONE PIANI INDUSTRIALI 2002- 2025.

NONOSTANTE IL CONTESTO GENERALE CRITICO CAUSA PROGRESSIVA INSTABILITA GEOPOLITICA E CONSEGUENTE AUMENTO DEI COSTI DELL ENERGIA E DELLE MATERIE PRIME, L’AZIENDA PREVEDE CONTRARIAMENTE ALLE AVVERSE POSIZIONI POLITICHE LOCALI, INVESTIMENTI PER ULTERIORI 200 MILIONI DI EURO SUL SITO DI BRINDISI , VERSALIS DI FATTO CONTINUERA’ SULLA SCIA DEL PIANO INDUSTRIALE DEGLI ANNI PRECEDENTI , CONTINUANDO AD INVESTIRE SUL CRACKING BRINDISINO CON PRODUZIONI SEMPRE PIU’ ALLINEATI A MODELLI ECOSOSTENIBILI TRAGUARDANDO NEI PROSSIMI ANNI UNA CONCRETA TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA SOSTENIBILE.

LA NOSTRA DELEGAZIONE NAZIONALE ANCHE ALLA LUCE DEL RECENTE INCONTRO SUL TAVOLO DELLA CHIMICA E DELL’IMPEGNO CHE IL GOVERNO ATTRAVERSO IL MISE ED IL SUO VICE MINISTRO SEN PICHETTO VORRA’ PRENDERE NEI PROSSIMI MESI, CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PARTICOLARE PROTOCOLLO IN TEMA DI INVESTIMENTI E POLITICHE INDUSTRIALI IN UN SETTORE STRATEGICO COME LA CHIMICA DI BASE , ESPRIME UN CAUTO OTTIMISMO RISPETTO AI PROGRAMMI ESPOSTI , RITENENDO CHE DIVERSIFICAZIONE E SOSTENIBILITA SONO LA GARANZIA PER IL FUTUTO DI QUESTO PAESE.

AI LAVORATORI , IL SOLITO PARTECIPE IMPEGNO , DA PARTE NOSTRA NELL’ ATTENZIONARE LA EFFETTIVA ED OPPORTUNA REALIZZAZIONE DEL PIANO ILLUSTRATOCI.

La Delegazione Nazionale Fialc CISAL

MASSIMO PAGLIARA – GIOVANNI MAVROIDIS- ANDREA GENOINO