Fialc/Cisal – La Regione Puglia sia partecipe del protocollo di intesa al fianco dei lavoratori  

Effettuata in data 12 marzo 2025 assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti della FIALC CISAL presso la sala Centro congressi di Brindisi Servizi Generali.

Durante l’incontro i lavoratori pur consapevoli che la fermata cracking non è un evento positivo per il petrolchimico brindisino, hanno comunque accolto con soddisfazione la sottoscrizione di un protocollo d’intesa raggiunto in sede ministeriale, che di fatto garantisce gli impegni assunti dal gruppo ENI VERSALIS di fronte alla massima espressione istituzionale.

Le maestranze hanno ritenuto importante evidenziare che la creazione di tavoli tecnici paritetici e di controllo, presieduti da azienda, organizzazioni sindacali firmatari del protocollo e istituzioni, dedicati al costante e attento monitoraggio delle fasi di realizzazione dei programmi concordati sia elemento di ulteriore garanzia al conseguimento del risultato del nuovo investimento.

Per quanto emerso la segreteria territoriale in uno con i lavoratori ritengono necessaria la partecipazione al protocollo anche la Regione Puglia, fatte ovviamente le proprie legittime osservazioni, in maniera tale che la stessa possa ratificare il documento prodotto al MIMIT , luogo deputato, con prossima specifica convocazione, a fornire altrettante irrinunciabili garanzie sulla tenuta occupazionale dei lavoratori indiretti.

L’ambizioso piano di trasformazione della chimica brindisina in Eni Storage System, finalmente parte da oggi ad acquisire concretezza, partendo dalla odierna confermata presenza in stabilimento dei vertici manageriali di Seri Industrial Spa e della Direzione Industriale Versalis Sede.

12 marzo 2025

Segreteria Provinciale FIALC CISAL