Fialc Cisal – Trasformazione Industriale: un’opportunità concreta per il futuro dei lavoratori del Petrolchimico e del nostro territorio

La FIALC CISAL accoglie con grande favore il percorso di trasformazione industriale in atto, che coinvolge la centrale Enel e il petrolchimico dI Brindisi.

Siamo convinti che questa fase rappresenti un’occasione storica per coniugare gli obiettivi ambientali con uno sviluppo industriale solido, innovativo e duraturo.

La recente nomina del commissario per l’accordo di programma per Brindisi, rappresentano, per la riconversione della centrale a carbone Enel, un segnale concreto di attenzione da parte delle istituzioni.

Un passaggio decisivo per accelerare il processo di riqualificazione, evitare abbandoni industriali e assicurare un futuro produttivo all’area.

Inoltre, l’annuncio da parte di ENI VERSALIS della futura realizzazione di una imponente costruzione di una Gigafactory con una filiera degli accumuli stazionari va proprio in questa direzione: un progetto che può generare nuova occupazione, attrarre investimenti e rafforzare il ruolo di Brindisi nella transizione energetica e nella nuova filiera tecnologica italiana e nella stessa Europa.

In tal senso, ENI dimostra ancora una volta la propria affidabilità negli impegni industriali e nella responsabilità sociale d’impresa.

Così come già avvenuto con impianto HOOP a Mantova, dove ha rispettato tempistiche e investimenti promessi, l’azienda a conduzione statale, che grazie anche al protocollo e all’accordo sottoscritto al Mimit il 10 marzo, conferma anche nel sito brindisino la volontà di contribuire concretamente a una riconversione sostenibile e inclusiva.

Superate le perplessità iniziali, oggi è il momento di affrontare questa fase con ottimismo, serenità e spirito di collaborazione.

È doveroso, per tutti gli attori coinvolti – aziende, istituzioni, sindacati e comunità – procedere insieme, con una visione chiara e condivisa del futuro che ci attende senza facili populismi e sterili strumentalizzazioni.

La FIALC CISAL si attiene ai fatti e guarda a questi sviluppi con fiducia e spirito propositivo, ribadendo il proprio impegno a seguire ogni fase del percorso con attenzione e responsabilità.

Nelle prossime settimane si attendono ulteriori dettagli e sviluppi sui progetti in corso. È fondamentale che tutte le scelte vengano condivise e costruite attraverso il dialogo con le parti sociali, affinché la trasformazione industriale diventi motore di crescita e benessere per Brindisi e per tutto il Mezzogiorno.

Brindisi, 25 giugno 2025

Segreteria Generale Provinciale Fialc Cisal Brindisi

Massimo Pagliara,

Giovanni Mavroidis

Andrea Genoino