Fials, Cimo Desmed e Anaoo Assomed – Riunione di raffreddamento annullata da direzione Asl

È stata annullata la convocazione per il raffreddamento dello stato di agitazione previsti per la giornata odierna con decisione unilaterale della direzione strategica dell’Asl brindisi. L’annullamento dell’incontro è stato comunicato solo un’ora prima ,mentre era stato concordato con largo anticipo considerando i rispettivi numerosi impegni .



Una direzione che antepone agli interessi dei lavoratori e dei cittadini, interessi seppur lavorativi , diversi dal benessere organizzativo dell’azienda e dalla qualità dell’erogazione dell’assistenza alla comunità.



La domanda sorge spontanea: in che direzione stiamo andando? Se è questo la linea del governo, quale confronto costruttivo si può avviare?



Di conseguenza valuteremo tutte le azioni da intraprendere per tutelare gli interessi dei lavoratori e della popolazione.