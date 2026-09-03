Fials – Dichiarato lo stato di agitazione: “Blocco delle assunzioni. A rischio servizi e continuità assistenziale”

La Fials Brindisi dichiara lo stato di agitazione del personale dell’Asl Brindisi e chiede la convocazione in Prefettura per avviare la procedura di conciliazione e raffreddamento prevista dalla legge. Il sindacato lancia inoltre un avvertimento: se non arriveranno risposte concrete, non è escluso il ricorso allo sciopero generale. Al centro della protesta c’è il blocco delle assunzioni, che secondo la Fials sta creando una situazione sempre più critica negli ospedali e nei servizi sanitari della provincia. Il sindacato denuncia in particolare il mancato avvio delle procedure per sostituire il personale assente per malattia, maternità o per altre assenze prolungate, oltre alla mancata stabilizzazione di lavoratori che, secondo la Fials, ne avrebbero diritto. Una situazione che, secondo l’organizzazione sindacale, rischia di ripercuotersi direttamente sui cittadini: meno personale significa maggiori carichi di lavoro per chi è in servizio, difficoltà nell’organizzazione dei reparti e il rischio di disservizi e riduzione delle prestazioni sanitarie.

“Non possiamo più aspettare – sottolinea la Fials – perché il blocco del turn-over sta mettendo sotto pressione lavoratori e servizi. Decine di professionisti che hanno garantito la continuità assistenziale si trovano senza certezze sul proprio futuro, mentre il personale in servizio è costretto a sostenere carichi di lavoro sempre più pesanti”.

La Fials chiede quindi la proroga immediata dei contratti a termine, l’avvio delle sostituzioni del personale assente e la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale avente diritto. Chiede, inoltre, alla Regione Puglia di trasmettere le autorizzazioni necessarie per procedere con le assunzioni. Il sindacato ha chiesto al Prefetto di Brindisi la convocazione delle parti per affrontare la situazione e individuare una soluzione.

“In assenza di risposte concrete, siamo pronti a mettere in campo ulteriori iniziative di mobilitazione, fino allo sciopero generale del personale dell’Asl Brindisi”.