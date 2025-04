Fials: “Inaccettabile la situazione al parcheggio del Perrino. Servono sicurezza e spazi riservati ai dipendenti” 

La Fials di Brindisi denuncia con fermezza l’ennesimo furto ai danni di una lavoratrice all’interno del parcheggio dell’ospedale Perrino. Un episodio grave, che rappresenta l’ennesima conferma dello stato di abbandono e insicurezza in cui sono costretti a operare lavoratori e cittadini. Da anni il nostro sindacato segnala criticità evidenti. Le telecamere esistenti non garantiscono alcun controllo effettivo, i controlli sono insufficienti e le richieste di intervento restano senza risposta. Non è più accettabile che in un presidio ospedaliero si possa rischiare di subire furti durante il turno di lavoro o una visita medica. A fronte di oltre 2.400 dipendenti e centinaia di utenti giornalieri, i circa 700 posti auto disponibili sono del tutto insufficienti, generando disordine e forti disagi. Per questo motivo, la Fials chiede che all’interno del parcheggio del Perrino venga istituita un’area riservata esclusivamente ai dipendenti, con accesso regolato tramite badge aziendale. È una misura di buon senso che garantirebbe a chi lavora in ospedale il diritto ad accedere alla struttura in modo dignitoso, evitando l’odissea quotidiana del “posto auto introvabile”. Inoltre, smentiamo categoricamente quanto affermato – in modo verbale – da alcuni funzionari e da esponenti della direzione dell’Asl, secondo cui sarebbero stati i sindacati a bloccare in passato un progetto di videosorveglianza. La Fials non ha mai ricevuto né discusso alcuna proposta ufficiale in tal senso. Non si può bloccare ciò che non è mai stato presentato. Ribadiamo pertanto la nostra richiesta storica: installazione immediata di un sistema di videosorveglianza efficiente, definizione di un piano sicurezza serio e creazione di un’area parcheggio riservata ai dipendenti.

È ora che l’ASL ascolti e agisca. La sicurezza e la dignità dei lavoratori non sono opzionali.