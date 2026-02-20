Fials – Inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Richiesto intervento immediato all’Asl di Brindisi

La FIALS torna a denunciare le continue inadempienze della Direzione Generale e dell’Area Gestione Tecnica dell’ASL Brindisi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ancora una volta, infatti, le promesse di interventi urgenti rimangono sulla carta e le riunioni convocate per pianificarli finiscono con il non vedere la presenza dei dirigenti che hanno la responsabilità di prendere decisioni concrete. Oggi, durante l’incontro presso la Direzione ASL di via Napoli, la situazione si è ripetuta: la Direzione Generale e l’Area Gestione Tecnica non si sono presentate. La partecipazione dei Direttori dei presidi ospedalieri – P.O. Perrino, P.O. Camberlingo e P.O. Ostuni – dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Direttore UOSD Medicina del Lavoro, pur essendo significativa, non è bastata a trovare soluzioni. Le criticità rimangono irrisolte e l’estenuante lavoro di chi redige il DVR e raccoglie le segnalazioni dei lavoratori rischia di essere vanificato. Le criticità segnalate riguardano tutti i presidi e le strutture territoriali dell’ASL Brindisi, dai principali ospedali ai distretti, dalle RSA alle postazioni 118. Si tratta di interventi strutturali urgenti, come il ripristino dei solai nei locali seminterrati, la riparazione delle infiltrazioni d’acqua, la sistemazione di porte tagliafuoco e infissi obsoleti, fino alla fornitura di carrelli elevatori per blocchi operatori e servizi di sterilizzazione. A questo si aggiungono pavimentazioni divelte, impianti obsoleti o non funzionanti, assenza di planimetrie d’emergenza e montascale mancanti nelle RSA. Tutti problemi documentati dettagliatamente nel DVR e che continuano a mettere a rischio la sicurezza di lavoratori e utenti. La FIALS ribadisce che non saranno tollerati ulteriori rinvii. “Non possiamo più aspettare inutili riunioni: è necessario un intervento immediato e risolutivo da parte di tutte le autorità competenti – dichiara il sindacato – e chiediamo di essere convocati senza indugi per discutere le priorità e pianificare finalmente gli interventi necessari. La sicurezza non è un’opzione, ma un diritto che va garantito subito”.