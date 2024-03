FIALS – Per la Festa della donna nasce lo Sportello “Eva”

In occasione della Festa della Donna nasce lo “Sportello EVA” del Coordinamento Donne FIALS che celebra la forza delle relazioni e l’importanza del sostegno reciproco

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Coordinamento Donne FIALS annuncia la nascita dello “Sportello EVA – Empatia, Valorizzazione, Accoglienza”, un nuovo punto di riferimento dedicato al supporto e alla promozione delle relazioni solidali tra le donne.

Lo “Sportello EVA” nasce come risposta tangibile all’esigenza di creare un luogo sicuro e accogliente in cui le donne possano trovare ascolto, supporto e risorse. Questa iniziativa riflette l’impegno costante del Coordinamento nel promuovere il benessere e la valorizzazione delle donne in ogni ambito della vita.

“EVA – dice la responsabile del Coordinamento Donne Fials Elena Marrazzi – vuole essere un faro di sostegno per tutte le donne. Vogliamo creare un ambiente in cui ogni donna si senta libera di condividere le proprie esperienze, ricevere supporto e contribuire alla costruzione di relazioni solidali e durature”.

Il Tema dell’8 marzo 2024: “Sosteniamoci a vicenda, costruiamo relazioni forti”.

In questo speciale 8 marzo, lo “Sportello EVA” mette in luce l’importanza del sostegno reciproco e delle relazioni forti tra le donne. La solidarietà femminile è una forza unica, capace di superare ostacoli e di costruire un futuro più equo e inclusivo.

“In questo giorno speciale – prosegue la Marrazzi – lanciamo un invito a tutte le donne a unirsi a noi nel promuovere un ambiente di sostegno reciproco e nella costruzione di legami significativi. Insieme, possiamo superare qualsiasi sfida e celebrare i successi delle nostre compagne.”

Attività in Occasione dell’8 marzo: celebrare e connettere

Per celebrare l’8 marzo e promuovere il senso di comunità tra le donne, lo Sportello organizzerà diverse attività:

Incontri in cui presenteremo lo Sportello EVA e le sue iniziative future.

Condivisione di Storie di Ispirazione: daremo spazio alle donne che desiderano condividere le proprie storie di ispirazione e successo.

Gruppi di Discussione Online: creeremo gruppi di discussione virtuali per favorire la condivisione di esperienze e consigli.

Partecipazione e Contatti

Lo “Sportello EVA” invita tutte le donne a partecipare attivamente alle iniziative in programma e a unirsi a questa nuova e significativa iniziativa.

Per maggiori informazioni e per contattare lo Sportello: (https://www.fials.it/coordinamento-donne-fials, www.fials.it) te. 0831-568356

Seguici su (https://www.facebook.com/CoordinamentoDonneFials) per rimanere aggiornate sulle ultime notizie e partecipare alle iniziative.

Ricordiamo a tutte le Donne che il loro contributo è inestimabile. Insieme siamo più forti!

“Sportello EVA” del Coordinamento Donne FIALS

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO:

Lo “Sportello EVA” rappresenta un rifugio sicuro e un punto di riferimento per le lavoratrici della sanità di Brindisi. Creato e gestito da un’equipe di professionisti esperti nell’accoglienza e nel sostegno a tematiche di genere, è uno spazio dedicato a rispondere alle esigenze delle donne, trasmettendo la costante presenza e supporto del nostro sindacato per le donne e tra le donne.

Missione e Obiettivi:

Consulenza Integrata: Lo Sportello offre servizi di prima consulenza nelle seguenti aree:

1.Legale

2.Occupazionale e di inserimento lavorativo

3.Culturale ed informativo

4.Psicologico e sanitario Attraverso il coaching telefonico, ci impegniamo ad accogliere le donne nel rispetto dei loro bisogni, collaborando per individuare il percorso e le risposte più adeguate.

Coesione Sociale e Rete Femminile: promuove la coesione sociale tra le donne, affrontando le sfide del soffitto di cristallo e abbattendo barriere organizzative. Siamo convinte che le donne sono la forza motrice delle organizzazioni e vogliamo creare una rete solida e inclusiva.

Sensibilizzazione e Prevenzione: Lo Sportello è attivo sul territorio con progetti mirati alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere. Organizziamo seminari pubblici, percorsi di crescita personale e di gruppo, corsi di formazione e difesa personale.

Lo “Sportello EVA” è più di uno Sportello: è un luogo di sostegno, crescita e connessione per tutte le donne che desiderano far parte di una comunità solidale. Uniamoci per celebrare la forza delle donne e costruire insieme un futuro più equo e inclusivo!

“Sportello EVA”: il tuo spazio, la tua forza, la tua voce.