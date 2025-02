Fials – Soddisfazione per il full time dei lavoratori del 118

La FIALS accoglie con soddisfazione la decisione che permette il passaggio a full time per i soccorritori e autisti-soccorritori del servizio 118 di Sanitaservice ASL Brindisi. Questo risultato rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno e della professionalità di chi, ogni giorno, garantisce l’efficienza del servizio di emergenza-urgenza. Il percorso per arrivare a questo traguardo è stato lungo e complesso, ma il costante lavoro del nostro sindacato ha permesso di raggiungere un obiettivo fondamentale per la tutela dei lavoratori. L’adeguamento dell’orario di lavoro risponde a un principio di equità e valorizzazione del personale, ponendo fine a una situazione di precarietà che persisteva da tempo. Ora che l’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL Brindisi ha ricevuto il via libera per procedere, sarà essenziale garantire che l’attuazione avvenga nel rispetto dell’invarianza dei costi, evitando impatti negativi sul bilancio aziendale. La FIALS seguirà con attenzione l’intero processo affinché tutto si svolga in conformità agli accordi presi. Tuttavia, questo non è un punto di arrivo ma di partenza. È necessario proseguire sulla strada del miglioramento delle condizioni di tutti i dipendenti di Sanitaservice, assicurando il completamento orario per tutti coloro che ne sono ancora esclusi e garantendo il rispetto delle previsioni contrattuali. Un aspetto su cui continueremo a insistere riguarda il diritto alla mensa o, in alternativa, al buono pasto, un beneficio indispensabile che deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori. La FIALS rimane al fianco dei lavoratori, pronta a difendere i loro diritti e a portare avanti con determinazione le battaglie per un lavoro sempre più dignitoso e giustamente riconosciuto.