Fibrillazioni politiche in consiglio comunale per i nuovi assessori

Una buona parte dei lavori del consiglio comunale di oggi e’ stata dedicata, in avvio di seduta consiliare, agli avvicendamenti in giunta, con l’individuazione del vice sindaco e altri due assessori da parte del primo cittadino, come da sua prerogativa. I nuovi assessori sono la consigliera Lucia Vantaggiato e gli esterni Giuseppe De Maria e Fabio Di Bello. Scelte tuttavia non condivise da alcuni partiti di maggioranza, in particolare da Fratelli d’Italia. Interventi in aula duri e polemici nei confronti del sindaco Marchionna. Secondo il gruppo consiliare di FDI il sindaco non avrebbe condiviso con il gruppo politico e la segreteria cittadina questi cambi in giunta comunale. Tanto malcontento che potrebbe evolvere in qualsiasi direzione nel prossimo futuro. Si valuterà l’operato dei nuovi assessori per capire giorno dopo giorno le decisioni da assumere. Nel senso che per ora si procede con questa nuova giunta riservandosi valutazioni future. Le opposizioni temono che l’azione amministrativa sia frenata a danno ovviamente dei cittadini.

Tra i tanti argomenti affrontati a seguire negli ordini del giorno, ilConsiglio Comunale di Brindisi ha approvato la delibera con cui viene introdotta la “Definizione agevolata delle entrate comunali”. Tra l’altro, il provvedimento approvato in Consiglio tiene in debita considerazione anche gli emendamenti proposti dalle opposizioni consiliari in quanto hanno contribuito a cogliere il senso della proposta di definizione agevolata elaborata dagli uffici comunali su indicazione dell’Assessore Cozzolino. Approvato anche il nuovo regolamento delle entrate comunali.