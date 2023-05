FIBROMIALGIA – L’UNITA’ OPERATIVA DI REUMATOLOGIA ATTIVA AMBULATORIO

Fibromialgia, l’unità operativa di Reumatologia attiva ambulatorio

Oggi, venerdì 12 maggio, viene celebrata la Giornata mondiale della fibromialgia, una condizione caratterizzata da dolore e rigidità muscolare diffusi spesso associati a cefalea, astenia, disturbi della minzione, dell’umore e del sonno, alterazione della soglia del dolore, problemi cognitivi.

L’unità operativa di Reumatologia della Asl Brindisi ha sempre dedicato particolare attenzione a questa patologia e ha attivato un ambulatorio, in via Dalmazia, con apertura in due date mensili: il primo giovedì e il terzo venerdì di ogni mese. Le visite nell’ambulatorio, a cura del dottor Paolo Di Giuseppe, direttore dell’Unità, e della dottoressa Norma Carrozzo, sono prenotabili attraverso i canali del Cup.

“La fibromialgia – spiega Di Giuseppe – è una condizione che a volte nasconde altre patologie che possono dare un quadro doloroso spesso sovrapponibile. La fibromialgia colpisce in media il tre per cento della popolazione e prevalentemente il sesso femminile: si calcola che il 25-30 per cento delle pazienti in età fertile che si sottopone a visita reumatologica sia affetto da fibromialgia. L’Unità operativa di Reumatologia – continua – segue da molti anni i pazienti con questa patologia ponendo anche particolare attenzione alla diagnostica differenziale. Il problema del follow up dei pazienti è aumentato ulteriormente di dimensione anche per la grande attenzione mediatica: per questo motivo abbiamo deciso di istituire un ambulatorio dedicato”.