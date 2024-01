FIERA DEL DISCO NELLA SALA DELLA COLONNA – LUPERTI E GRECO: IL SINDACO MARCHIONNA INDIVIDUI IL RESPONSABILE!

Accade spesso, nel corso di questo primo scampolo di Amministrazione-Marchionna, di sentire i rappresentanti della maggioranza fare riferimento al compianto sindaco Mennitti, quasi a voler far intendere di agire in continuità con la giunta guidata proprio da uno dei personaggi politici più illustri della storia di Brindisi.

Eppure di Mennitti si sono tutti ampiamente dimenticati nel momento in cui hanno reso possibile la realizzazione di una “Fiera del disco” nella Sala della Colonna, uno dei posti più rappresentativi e prestigiosi della città di Brindisi.

Un “mercato” in cui è stato possibile acquistare e vendere dischi: Nulla da obiettare sull’iniziativa, ma aver permesso che si svolgesse in quella Sala è la dimostrazione che questa Amministrazione non ha radici, non ha rispetto per la storia di Brindisi e non tiene in alcuna considerazione le scelte di chi l’ha preceduta.

Ed è gravissimo che si consenta ad un dirigente di Forza Italia di definire “giornalai” i giornalisti che hanno chiesto che si faccia luce sull’accaduto, evidenziando l’assurdità di una autorizzazione concessa senza fermarsi un solo istante a riflettere su ciò che si stava facendo. E’ chiaro che, a questo punto, dovrà intervenire il sindaco Marchionna per individuare i responsabili e per chiedere scusa alla città.

Pasquale Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali