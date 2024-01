Fiera del disco – Quarta (FDI) presenta istanza di accesso agli atti

Di fronte a errori, seppur commessi in buona fede, si deve avere il coraggio di ammetterli.

Continuare a strumentalizzare il tutto con comunicati e dichiarazioni non fa altro che creare confusione tra i cittadini lasciando situazioni poco chiare.

Il dovere di un amministratore è invece di far chiarezza e di far rispettare le leggi e le normative.

Per questi motivi stamattina ho protocollato presso il Comune una istanza di accesso agli atti per quanto avvenuto nei giorni scorsi presso la sala del capitello a Palazzo Granafei-Nervegna.

Sarà mia premura informare la cittadinanza su eventuali sviluppi.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia