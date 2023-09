FIERA DEL LEVANTE – INIZIATIVA DELLE CAMERE DI COMEMRCIO DI BRINDISI E BARI

In occasione della 86esima edizione della Fiera del Levante, i Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio di Bari e Brindisi organizzano, all‘interno del Padiglione di Unioncamere Puglia presso la Fiera del Levante di Bari, un convegno in presenza e online gratuito a posti limitati rivolto ad aziende e lavoratori dal titolo “Gestire una strategia di e-commerce per le PMI” con l’obiettivo di fornire gli strumenti per avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e-commerce da zero.

L’evento si potrà seguire gratuitamente sia in presenza che online ma sarà necessario registrarsi poiché i posti sono limitati.

Registrazione obbligatoria: