FIERA SALENTO SPOSI IN ARRIVO UN WEEK-END RICCO DI SORPRESE

Cresce l’attesa e inizia il conto alla rovescia in vista della nuova edizione di Fiera Salento Sposi, l’evento organizzato da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli della Platinum Eventi.

Un nuovo appuntamento che già si conferma essere un nuovo successo: “Sono oltre 2500 le coppie che si sono già pre-registrate ad oggi in vista dell’evento in programma al Grand Hotel Tiziano di Lecce sabato 1 e domenica 2 ottobre –afferma Giada Pezzaioli –C’è tantissima attesa e fermento anche perché ormai Fiera Salento Sposi in questi 6 anni si è affermato come l’appuntamento di riferimento per tutte le coppie in procinto di organizzare il loro giorno più importante. E noi non possiamo che essere felici ed entusiasti di accoglierle in una nuova edizione ricca di sorprese e novità come il Salento cake design, un contest che vedrà in scena i migliori cake desing locali e non solo pronti a dar consigli sulle torte nuziali, insieme a tutte le novità per il 2023”.

L’1-2 ottobre, Fiera Salento Sposi accoglierà infatti la prima Wedding Cake Competition organizzata da Andrea Pizzaleo, insieme ad Annalisa Stillavato e Katia Malizia. Sin dal primo giorno ci saranno circa 20 professionisti in gara pronti a dare il meglio di sé per potersi aggiudicare il titolo della Torta più bella, sotto gli occhi attenti dei giudici, ossia: Adrian Cabrera, che regalerà una dimostrazione live di fiori realistici, insieme ad Annalisa Stillavato, ideatrice del Puglia Cake Festival e Katia Malizia, regina del Painting Cake. La premiazione si svolgerà invece domenica pomeriggio 2 ottobre.

“Siamo orgogliosi di questa nuova edizione- afferma Giovanni Conversano- e ringrazio tutte le coppie che già hanno effettuato la pre-registrazione. Noi ci siamo messi sempre nei loro panni e per questo cerchiamo di aiutare i futuri sposi in tutto, mettendo a disposizione quest’anno 100 tra i migliori fornitori”.

La fiera offre ai visitatori un percorso emozionale tra gli stand delle aziende salentine leader nel settore del “wedding”: abiti da sposa e sposo, hair style e make up, con prove sul posto per le future spose, fedi nuziali e jewelery, lista nozze, finanziamenti per matrimonio, addobbi floreali, bomboniere, servizio foto e video, catering e banqueting, animazione e intrattenimento, torta nuziale, wedding planner, noleggio auto per matrimoni, abbigliamento da cerimonia per testimoni, damigelle, paggetti e per tutti gli invitati, viaggio di nozze e luna di miele, arredamento interni ed esterni. Insomma, tutti i temi che scandiscono uno dei giorni più belli della vita di uomini e donne.

Fiera Salento Sposi vi aspetta quindi presso il Grand Hotel Tiziano alle ore 16.00 di sabato 1 ottobre per il taglio del nastro in presenza delle istituzioni locali e non solo. L’ingresso è libero. Infine, a caratterizzare come sempre FIERA SALENTO SPOSI anche l’occasione offerta ai “promessi”: un LOVE COUPON del valore di 500 euro da spendere sull’acquisto di camera da letto o cucina o abito da sposa, in palio per le prime 300 coppie che si registrano online sul sito www.fierasalentosposi.it. Il Love coupon potrà essere ritirato all’ingresso.