Fiera Medievale, M5S Mesagne: “Una vittoria per la città”

Accogliamo con grande soddisfazione l’accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale e il Gruppo Storico Città di Mesagne, che consentirà lo svolgimento della ventunesima edizione della Fiera Medievale Franca nei primi giorni di ottobre. Per noi questa è, prima di tutto, una vittoria per Mesagne, per la salvaguardia delle sue tradizioni e per tutti quei cittadini che da oltre vent’anni si riconoscono in una manifestazione diventata parte della storia e dell’identità della nostra comunità. Nei giorni scorsi abbiamo scelto di sollevare pubblicamente il caso perché ritenevamo che le incertezze economiche e organizzative che gravavano sulla Fiera non potessero essere ignorate. Oggi apprendiamo con favore che è stato raggiunto un accordo capace di scongiurare il rischio stop e di garantire lo svolgimento dell’evento. Quanto accaduto dimostra che le nostre preoccupazioni non erano affatto infondate, come qualcuno aveva provato a far credere. Non intendiamo attribuirci meriti esclusivi e non ci interessa alimentare una gara politica. Rivendichiamo però con chiarezza il ruolo che abbiamo svolto: abbiamo acceso i riflettori su un problema reale quando ancora mancavano certezze e, dopo il nostro intervento, il confronto si è intensificato fino ad arrivare a una soluzione concreta. Se il nostro intervento ha contribuito a rimettere in moto la macchina organizzativa e a far sì che anche quest’anno la Fiera Medievale possa svolgersi, ne siamo orgogliosi. Ma la vera vittoria è della città: della sua storia, delle sue tradizioni, delle associazioni, degli operatori economici e di tutti i cittadini mesagnesi che si riconoscono profondamente in questo evento. Abbiamo fatto ciò che una forza politica deve fare: individuare un problema, portarlo all’attenzione pubblica e contribuire affinché venga trovata una soluzione nell’interesse della comunità. Ora, però, bisogna guardare oltre l’edizione 2026. Una manifestazione con ventuno anni di storia non può vivere ogni anno nell’incertezza né dipendere da soluzioni individuate a ridosso della data prevista. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di compiere un passo ulteriore: prevedere un capitolo stabile e specifico nel bilancio comunale destinato alla Fiera Medievale Franca, garantendo risorse certe, trasparenza sui finanziamenti e una programmazione definita con largo anticipo. La Fiera quest’anno si farà, ed è questo il risultato che più conta. La vera sfida, da domani, sarà fare in modo che non sia più necessario sollevare un caso per avere la certezza che una manifestazione così importante per Mesagne possa svolgersi. Difendere le tradizioni significa anche questo: programmare, investire e tutelare nel tempo ciò che appartiene all’intera comunità.

Movimento 5 Stelle Mesagne

Omar Ture

Consigliere Comunale

Davide Petiti

Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Mesagne