Figli adottivi. La strada delle proprie origini

Per la prima volta a Brindisi, Melania Petriello, giornalista e autrice tv (Canale5, La7, Rai2, Nove), co-curatrice del festival “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”, ha presentato presso Mediaporto il suo toccante libro e reportage lungo l’Italia sui figli che si mettono in cerca delle proprie origini biologiche e dal titolo “L La strada di casa” (Round Robin edizioni). In Italia migliaia di persone di ogni età si mettono alla ricerca del pezzo mancante: l’origine biologica. Figli adottivi che provano a dare risposta alla domanda primordiale: chi sono? In questo reportage dentro il destino delle persone che vivono ogni giorno il dolore e il desiderio, l’attesa e la paura della verità, si intrecciano legami sentimentali, questioni civili e problemi giuridici spesso irredimibili. Attraverso un lavoro giornalistico di ricostruzione e narrazione, e attingendo alle voci di quanti affrontano in prima persona un percorso a ostacoli mobili, questo libro sceglie il vorticoso percorso delle domande più che la dolcezza delle risposte. Perché le storie qui attraversate impongono un’immersione nella realtà e ci interrogano tutti. Ha dialogato con l’autrice Luigi D’Elia, direttore artistico del progetto culturale del Mediaporto di Brindisi. Sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco Giuseppe Marchionna e con un proprio intervento esperienziale la professoressa Daniela Franco.