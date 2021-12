“FIGLIE DI EVA” NEL NUOVO TEATRO VERDI DI BRINDISI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia:”Figlie di Eva” con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Una performance leggera e divertente, ma, allo stesso tempo, importante per le riflessioni sulla condizione femminile. Tre donne diverse in tutto, con una sola cosa in comune: un uomo senza scrupoli che le “usa” a suo piacimento per raggiungere i suoi obiettivi illecitamente. Vichy, la moglie, ricca e un pò fuori dalla realtà, Elvira, assistente perfetta, che risolve tutti i problemi e Antonia, la ricercatrice, che accetta di aiutare il figlio del politico a laurearsi con strategie poco ortodosse. Tre donne che, improvvisamente, scoprono la vera natura di un uomo che ricorre a qualsiasi mezzo per la sua carriera politica e che, improvvisamente, fugge con una minorenne. Tre donne che, nonostante le evidenti differenze tra di loro, decidono di unirsi per vendicarsi ingaggiando un attore che trasformano nell’uomo perfetto. Situazioni al limite dell’inverosimile che hanno divertito e incuriosito il pubblico. Nonostante i tanti passi che sono stati fatti, bisogna lottare ancora con convinzione e passione per la condizione della donna. Anna Consales