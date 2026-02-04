Filctem Cgil – Chimica di base si chiede l’intervento dell’Unione Europea

Dopo l’incontro dello scorso 15 gennaio con il Sindacato Europeo, la FILCTEM CGIL sarà il prossimo 5 febbraio a Bruxelles insieme IndustriAll Europe e alle organizzazioni sindacali nazionali dell’industria a Place du Luxembourg davanti la sede del Parlamento europeo per una importante mobilitazione per chiedere:

investimenti reali nelle industrie europee; proteggere i posti di lavoro ‘locali’ con il sostegno pubblico; misure di tutela del lavoro, per salvaguardare le industrie; piani equi per una giusta transizione; contrasto al commercio globale sleale e alla sovraccapacità; energia pulita e accessibile per le industrie europee.

L’importanza della produzione della chimica di base è centrale, se si lasciano chiudere i cracking si perde la possibilità di produrre quei monomeri e quelle molecole strategiche che a valle sono utilizzate da tutta la chimica e da quasi tutta l’industria, questo significa non governare più i processi di produzione industriale in Europa.

Dobbiamo evitare che si continui su questa strada, bisogna salvaguardare i siti industriali magari rendendoli più sostenibili riguardo l’ambiente, senza quel tipo di produzioni rischiamo di diventare totalmente dipendenti da chi invece queste tecnologie continua a realizzarle e ad impiantarle.

In questo quadro di profonda incertezza a livello globale è necessario procedere con cautela e programmare degli aggiornamenti delle strategie industriali utilizzando l’innovazione tecnologica che consente maggiore sostenibilità ambientale. È sbagliato assecondare porre in essere decisioni radicali di chiusura di asset industriali o dismettere tecnologie esistenti (cracker) perché significa rinunciare alla sovranità produttiva in Europa e consegnarsi alla totale dipendenza dai Paesi extra europei”

Al termine dell’iniziativa una delegazione dei sindacati italiani incontrerà una rappresentanza di parlamentari europei italiani per illustrare le ragioni della manifestazione e le richieste dei sindacati per sostenere e rilanciare l’industria in tutti i paesi del continente.

L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sul profilo Facebook di industriAll Europe.