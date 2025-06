Filctem/Cgil – Governo intervenga per rinviare la dismissione del Cracking e della centrale a carbone in questa fase di forte criticità internazionale

Con il nuovo conflitto in Medio Oriente e il permanere della guerra in Ucraina, ci troviamo in un contesto internazionale sempre più problematico.

In tale contesto l’idea di Versalis di dismettere la produzione in Italia di materie prime e affidarsi esclusivamente ai mercati esteri, viene di fatto anticipata vista l’annunciata dismissione definitiva del Cracking di Priolo, già dal 1° luglio 2025, anziché entro il 31 dicembre 2025 come previsto.

Pertanto, le produzioni di Etilene e Propilene indispensabili a Brindisi, per il funzionamento del PE 1-2 di Versalis e del PP2 di Basell, oltre che per tutti gli altri petrolchimici, a partire da Ferrara a breve potranno essere garantiti solo attingendo dai mercati esteri.



Siamo fortemente preoccupati, dichiara Antonio Frattini Segretario Regionale FILCTEM CGIL Puglia, perché con questo nuovo contesto si rischia di anticipare a Brindisi altre dismissioni, quella del PE 1-2 che da quando si è fermato il Cracking di Brindisi funziona a metà carico alimentato via nave e per il quale si aspettava il primo trimestre del 2026 per una decisione finale.

Versalis anticipa le dismissioni quando invece sarebbe indispensabile anticipare a Brindisi il nuovo piano di investimenti per la nuova fabbrica di batterie stazionarie, per dare continuità lavorativa a tutto il personale delle ditte appaltatrici che adesso è impattato dal fermo impianti e per il quale malgrado le nostre richieste avanzate presso Confindustria non siamo riusciti ad avere un piano di committenza per il periodo transitorio.



Il Governo alla luce del nuovo scenario internazionale dovuto alla grande instabilità mondiale dovuto alle guerre in atto dovrebbe seriamente valutare di rallentare/sospendere queste trasformazioni industriali in Italia, in campo energetico con la dismissione definitiva delle centrale a carbone ENEL di Brindisi e con la dismissione della chimica di base annunciata da Versalis, che passa dalla chiusura del Cracking di Brindisi il più performante d’Europa.

Antonio Frattini

Coordinatore Regionale FILCTEM Puglia