Filctem Cgil primo sindacato in Euroapi, Telcom e Bsg

Un risultato straordinario di partecipazione democratica delle lavoratrici e dei lavoratori di Euroapi Telcom e BSG che, con il loro voto, confermano la Filctem-Cgil punto di riferimento nelle tre aziende. Un ringraziamento alle lavoratrici e ai lavoratori per aver esercitato il diritto di voto e ai candidati per l’impegno quotidiano a favore dei diritti e del lavoro e la ferma strategia sindacale per il consolidamento e lo sviluppo industriale delle aziende e di interi settori strategici.

Nelle tre aziende, su un totale di 12 RSU, la FILCTEM ne elegge 8, mentre per l’importante ruolo di Rappresentante dei Lavoratori Salute, Sicurezza Ambiente sui 5 previsti, 3 sono FILCTEM.

In Euroapi di Brindisi, importante azienda chimico farmaceutica della Puglia, dopo 3 anni di insicurezza CIG nuovi investimenti e con la prospettiva di una vendita dello stabilimento, i lavoratori hanno riconosciuto e premiato l’impegno, la lotta, la trasparenza dei nostri rappresentanti in questi 3 anni. Votano oltre il 90% dei lavoratori e la FILCTEM ottiene il 74,2% dei consensi tra operai e impiegati e il 65.5% tra i quadri. Questo determina l’elezione di 5 RSU su 6 e 2 RLSA su 3. Rispetto alle precedenti elezioni la FILCTEM ottiene 2 RSU in più, uno tra operai e impiegati e dopo svariati anni il seggio espressione dei quadri aziendali.

Nella Telcom di Ostuni, la seconda azienda per rilevanza e numero di addetti nel settore Gomma Plastica della provincia di Brindisi, da anni impegnata in investimenti per innovazione tecnologica degli impianti e con una CIGS in corso, i lavoratori con il voto riconoscono il costante impegno e assistenza individuale e collettiva. Votano oltre 86% degli aventi diritto. Con 3 liste presenti, la FILCTEM, anche in questo caso supera il 74% dei consensi e ottiene 2 RSU su 3, ed elegge l’unico Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, previsto in azienda.

In BSG (Brindisi Servizi Generali), consorzio co-partecipato dalle aziende del Petrolchimico di Brindisi, che assicura tutti i servizi, Guardiania, Vigili del Fuoco, Primo Soccorso, Servizi Sanitari Aziendali, Ambulatorio Medico, la competizione elettorale, in una fase di preoccupazione sulla annunciata chiusura del Cracking. Un rinnovo delle RSU che si è svolto con 4 liste contrapposte, per eleggere 3 componenti, la FILCTEM conferma la sua presenza con 1 RSU dei 3.

Per lo straordinario risultato raggiunto, ringraziamo, tutti i componenti dei seggi elettorali che hanno garantito il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Per la FILCTEM CGIL, commenta Antonio Frattini, segretario generale, “un risultato che ci onora e ci carica di grande responsabilità, per rafforzare l’impegno per continuare a rivendicare, congiuntamente alla CGIL di Brindisi, il rilancio degli insediamenti industriali, essenziali per garantire buona e stabile occupazione, in un contesto nel quale il Governo, ancora, non decide una chiara Politica Industriale in settori strategici per il Paese”.

Massimo di Cesare, segretario generale della CGIL di Brindisi, sottolinea l’importanza di questo straordinario risultato: “ Il grande consenso che la FILCTEM CGIL ha ottenuto è un messaggio chiarissimo: i lavoratori vogliono un sindacato che non molla mai, che sta nelle fabbriche, che non si limita a parlare ma agisce ogni giorno per difendere diritti, sicurezza e dignità. Questo risultato ci carica di responsabilità e ci spinge a fare ancora di più. Continueremo con il nostro “sindacato di strada” stando sempre accanto ai lavoratori, nei luoghi di lavoro e nelle lotte per la difesa dell’occupazione e della sicurezza. Per noi non esistono diritti senza lavoro sicuro, stabile e dignitoso.