Fim/Fiolm/Uilm – Stato indecoroso delle aree di cantiere presso la Centrale Enel di Cerano, necessita un intervento immediato delle autorità competenti

Stato indecoroso delle aree di cantiere presso la Centrale Enel di Cerano,

necessita un intervento immediato delle autorità competenti

Le Segreterie territoriali di FIM, FIOM e UILM di Brindisi denunciano pubblicamente la

grave e persistente situazione di degrado igienico-sanitario e infrastrutturale che interessa

le nuove aree di cantiere presso la centrale Enel di Cerano, nel territorio di Brindisi.

Nonostante le ripetute segnalazioni già formalmente inoltrate ad Enel e ad altri soggetti

competenti, continuiamo a registrare uno stato dei luoghi che definire inaccettabile è

riduttivo. Le condizioni igienico-sanitarie, così come quelle della viabilità interna e delle aree

operative, rappresentano uno scenario indegno di un Paese civile, in totale contrasto con

gli impegni e gli intendimenti più volte dichiarati dall’azienda e con il rispetto dovuto alle

lavoratrici e ai lavoratori.

Particolarmente grave è la situazione relativa ai servizi igienici. L’introduzione di bagni

chimici, peraltro posizionati in aree troppo distanti rispetto alle maestranze e ai cantieri delle

diverse aziende operanti nel sito di Cerano, non ha risolto il problema. Al contrario,

registriamo che molti lavoratori preferiscono non utilizzarli e soddisfare i propri bisogni

fisiologici all’esterno, segno evidente di una manutenzione carente e di condizioni igieniche

non adeguate.

Si tratta di una condizione che lede la dignità umana prima ancora che i diritti contrattuali e

normativi. Non è accettabile che nel 2026, in un sito industriale di rilevanza nazionale, si

debba assistere a situazioni che richiamano contesti da “terzo mondo”, con rischi evidenti

anche sotto il profilo sanitario e della sicurezza.

FIM, FIOM e UILM di Brindisi chiedono con forza un intervento immediato e risolutivo

altrimenti chiederanno un intervento da parte delle autorità competenti, affinché

vengano effettuati sopralluoghi urgenti e si impongano prescrizioni chiare e

vincolanti per il ripristino di condizioni igienico-sanitarie e logistiche adeguate.

La salute, la sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non possono essere

oggetto di risparmio né di superficialità gestionale. Continueremo a vigilare e a tutelare in

ogni sede i diritti delle maestranze impegnate nel sito di Cerano, riservandoci ogni ulteriore

iniziativa qualora non si registrassero interventi tempestivi e risolutivi.



FIM FIOM UILM

Gianluca Volpe Ciro Di Gioia Maurizio Flore