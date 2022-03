FINALMENTE COMMISSIONI APERTE AL PUBBLICO. LA SODDISFAZIONE DEL M5S

Ecco cosa scrive l’avv. Gianluca Serra sulla sua pagina facebook:

Un piccolo, concreto passo verso la democrazia partecipata.

Grazie ad una proposta del M5S sottoscritta e votata da tutti i gruppi politici presenti in Consiglio comunale, cittadini e giornalisti, così come avviene in tantissime città, potranno finalmente assistere alle commissioni consiliari ed alle conferenze dei capigruppo. Un obiettivo che abbiamo lungamente perseguito – assieme a quello dell’abbattimento dei costi della politica – nel corso dei lavori dalla commissione Statuto e regolamenti, senza tuttavia riuscire in 4 anni a trovare soluzioni condivise con gli altri partiti. Così abbiamo deciso di stralciare le modifiche regolamentari sulla pubblicità delle commissioni e delle conferenze dei capigruppo in quanto era diventato urgente colmare questo vulnus democratico. È quanto mai necessario che in un momento di forte disaffezione dei cittadini verso la politica, quest’ultima compia passi – anche simbolici – verso la gente, aprendo le porte dei palazzi e incrementando trasparenza e forme di partecipazione. È importante che i cittadini possano essere messi nelle condizioni di conoscere quanto più possibile e le commissioni rappresentano la sede privilegiata dell’approfondimento e del confronto su argomenti di vitale importanza per la città, data anche la partecipazione di rappresentanti di enti, associazioni di categoria e dirigenti.

Su contenuti e trasparenza, noi ci siamo e siamo felici di aver trovato finalmente una condivisione unanime in Consiglio Comunale.