FINALMENTE I DOSSI ARTIFICIALI IN VIA BRANDI. MA OCCORRONO ANCHE ALTROVE PER EVITARE INCIDENTI

Finalmente anche a Brindisi si fa qualcosa per evitare che automobilisti e motociclisti procedano a velocità elevate nel centro abitato. In via Nicola Brandi, dove hanno sede numerosi istituti scolastici (oltre alla Guarfdia di Finanza ed ai Vigilid el Fuoco) sono stati stati installati i primi dossi artificiali che, insieme alla riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, dovrebbero servire per costringere i conducenti a procedere lentamente. Sicuramente si tratta di un intervento utilissimo. Adesso, però, non bisogna fermarsi in via Brandi. I dossi artificiali vanno collocati anche in viale Aldo Moro (sopratuttto all’altezza delle scuole situate nelle vicinanze del Tribunale e nel tratto finale (prima del Cavalcavia De Gasperi), così come in via Egnazia (rione Paradiso), in via Martini (Sant’Elia) e in genere nei pressi degli edifici scolastici e degli uffici postali (dove si recano tanti anziani).

E speriamo che questo appello non resti nel vuoto.