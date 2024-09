Finalmente i lavori in via Giovanni XXIII ! Saranno completati prima dell’inizio dell’anno scolastico

L’antico e prestigioso complesso scolastico della Perasso si trova nel cuore del centro cittadino di Brindisi, a ridosso di corso Roma. In quelle aule hanno frequentato le lezioni decine di migliaia di bambini nel corso degli anni ed ancora oggi l’edificio rappresenta la sede di scuole elementari e materne.

Proprio i più piccoli, però, sono costretti a fare ingresso a scuola dall’entrata situata in via Giovanni XXIII. Un vero e proprio guaio, visto che le radici degli alberi di pino che si trovano nel confine della scuola con il tempo hanno distrutto dapprima i marciapiedi e poi anche la sede stradale. Il problema è stato segnalato e denunciato più volte, ma senza riscontri positivi da parte dell’Amministrazione Comunale visto che non si è intervenuti in maniera concreta. La conseguenza è che ogni anno decine di persone, tra grandi e bambini, sono state costrette a fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Perrino a seguito di cadute rovinose.

Il neo assessore ai lavori pubblico Cosimo Elmo ha affrontato il problema dai primi giorni del suo insediamento fino a giungere alla programmazione di un intervento urgente che ha avuto inizio proprio stamattina. In sostanza, si sta procedendo con il totale rifacimento dei marciapiedi ammalorati dalle radici degli alberi e quindi si sta procedendo con la rimozione dei cordoli per poi risistemare il tutto prima di procedere con la collocazione dei nuovi mattoni. Intervento simile anche sulla sede stradale, con la eliminazione delle radici superficiali degli alberi prima dell’intervento di bitumazione. La notizia positiva è che tali lavori si concluderanno in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. Lavori di sistemazione stradale sono in corso anche in via Ciciriello, nei pressi di numerosi istituti scolastici superiori.