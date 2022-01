FINALMENTE IN PUGLIA IL PRIMO CORSO PER ASSAGGIATORI GRAPPA E ACQUAVITI

Iscrizioni aperte fino al 6 febbraio 2022 al corso online di primo livello per aspiranti assaggiatori di grappa e acquaviti, organizzato da ANAG Puglia.

ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti nasce nel 1978 presso la Camera di Commercio di Asti e da sempre promuove la grappa come eccellenza 100% Made in Italy e il mondo dei distillati in generale, stimolando il consumo consapevole e la cultura del buon bere, con attenzione alla qualità e alla trasparenza in etichetta.

Ogni lezione sarà condotta on line da docenti ANAG, nel rispetto delle norme anti Covid-19, con la degustazione a distanza di alcuni prodotti contenuti in campioni inviati ai partecipanti assieme al materiale didattico e alla valigetta con i calici.

Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione propedeutico all’accesso ai corsi ANAG di secondo livello che prevedono un esame finale e il rilascio della patente di assaggiatore.

Con l’obiettivo di formare i primi aspiranti assaggiatori di grappa e acquaviti in Puglia, dar vita a degustazioni guidate e comparate e partecipazioni a manifestazioni enogastronomiche, Anag Puglia si propone come luogo di confronto e scambio di passioni comuni e conoscenze per salvaguardare la grappa e diffondere la conoscere degli altri distillati, sia italiani che esteri.

La prima partecipazione della Puglia all’Alambicco d’Oro, il concorso organizzato da ANAG, ha ottenutolo scorso anno un successo incredibile con tutte le aziende premiate (Cantina Cupertinum, Cantina De Castris, Cantina Sociale di Sandonaci e Piano Paradiso di Peppe Zullo). Una ulteriore conferma della ricchezza delle vinacce da vitigni autoctoni e un tributo ad un passato di produttori di alcol e distillati di questa terra.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagpuglia@gmail.com oppure contattare il numero 328-0072748.