Finanza- Bancarotta fraudolenta nel commercio di carni. Arrestato imprenditore e sequestrati 300mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore brindisino, indagato, in concorso con altri soggetti, per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, all’esito dell’interrogatorio preventivo dell’indagato. La misura si inserisce nell’attività investigativa che aveva già portato, in data 14 ottobre 2026, all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 300 mila euro, finalizzato alla tutela dei creditori di una società operante nel settore della commercializzazione della carne.

Le indagini, svolte dai militari del Gruppo di Brindisi attraverso mirati accertamenti finanziari e contabili, hanno consentito di ricostruire condotte di distrazione del patrimonio societario per un valore complessivo pari a circa 900 mila euro, poste in essere prima della dichiarazione della Liquidazione Giudiziale, con conseguente dissesto della società e depauperamento delle garanzie patrimoniali dei creditori.

Secondo l’ipotesi investigativa, una parte consistente dei beni strumentali e delle utilità della società in Liquidazione Giudiziale è stata trasferita a una nuova compagine societaria, attraverso la quale è proseguita l’attività di commercializzazione di carni, lasciando le passività in capo alla precedente impresa.

Ulteriori capitali e utilità aziendali sono stati destinati a finalità estranee all’attività della società originaria, tra cui il finanziamento e l’apertura di una palestra sul territorio, i cui beni sono stati anch’essi interessati dal sequestro.

In occasione dell’esecuzione del provvedimento cautelare reale, i finanzieri del Gruppo Brindisi hanno effettuato perquisizioni presso le abitazioni e gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati. Al fine di proteggere il valore dei beni sottoposti a sequestro e la loro strumentalità all’esercizio dell’impresa, la gestione degli stessi, unitamente a quella dell’intero complesso aziendale e dell’attività d’impresa, è stata affidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi ad un Amministratore Giudiziario.

L’azione di servizio, condotta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Brindisi, conferma l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economico-finanziaria e nel contrasto ai reati societari e in materia di crisi d’impresa e insolvenza, attraverso l’individuazione dei patrimoni oggetto di distrazione e la salvaguardia delle ragioni dei creditori e della leale concorrenza.

Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che la misura cautelare è stata adottata nella fase delle indagini preliminari, sulla base degli elementi sinora acquisiti. La posizione degli indagati sarà sottoposta alle successive valutazioni dell’Autorità Giudiziaria e la loro eventuale responsabilità potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva, nel pieno rispetto della presunzione di non colpevolezza.