Finanza – Cambio al vertice del Comando provinciale tra il colonnello Vanni ed il colonnello Fiora

Ha avuto luogo, questa mattina, nella Caserma “A. Apruzzi”, alla presenza del Comandante Regionale Puglia – Generale di Divisione Fabrizio Toscano – la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, tra il Colonnello Piergiorgio Vanni ed il Colonnello Emilio Fiora.

Il Colonnello Vanni, andrà a Roma per assumere un prestigioso e delicato incarico quale Comandante del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Lascia Brindisi dopo tre anni di permanenza caratterizzati da importanti operazioni di servizio nei vari segmenti della missione istituzionale e dallo straordinario lavoro svolto dai Reparti dipendenti in occasione del Vertice internazionale “G7” tenutosi a Fasano nel mese di giugno scorso.

Nel corso della cerimonia il Colonnello Vanni ha inteso rivolgere un sentito ed emozionato saluto a S.E. il Prefetto, al Procuratore Capo della Repubblica, al Presidente del Tribunale ed ai Responsabili delle altre Forze di Polizia e Armate nonché a tutti gli attori istituzionali che operano in Provincia per gli intensi e proficui rapporti di collaborazione. Ha, inoltre, manifestato il proprio orgoglio per aver avuto la possibilità di dirigere un comando che opera in un’importante e delicato contesto socio-economico, che ha imparato a conoscere e apprezzare per la ricchezza del patrimonio e delle tradizioni storiche, culturali e sociali.

Il Comandante ha poi sottolineato come a Brindisi, in questi tre anni, la Guardia di Finanza, attraverso la concreta azione svolta da tutti gli appartenenti di ogni ordine e grado, di cui ne ha apprezzato la professionalità ed il quotidiano impegno, abbia fornito un significativo apporto per la tutela della legalità economico finanziaria a salvaguardia dei cittadini onesti e delle imprese sane.

Gli subentra il Colonnello Fiora, originario di Torino, coniugato con due figli, Fiora si è arruolato nel Corpo nell’ottobre del 1986.

Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, è stato impiegato dal 1990 al 1993, nel grado di Tenente, presso il Gruppo di Ponte Chiasso e la Scuola Ispettori dell’Aquila. Nel grado di Capitano Fiora ha comandato il Reparto AT-PI (Antiterrorismo Pronto Impiego) (c.d. baschi verdi) di Venezia e la Compagnia di Mantova. Successivamente, nel triennio 1997-2000 ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. In seguito, per sei anni, è stato comandante di Sezione prima preso il GICO e poi presso il GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano.

Dal 2006 al 2010, Emilio Fiora ha comandato il Gruppo aeroportuale di Malpensa e, al termine di questo incarico ha assunto il ruolo di Esperto della Guardia di Finanza presso l’Ambasciata Italiana di Londra.

Rientrato in Italia, dopo aver trascorso un biennio al Comando del I Gruppo di Genova, è stato quattro anni alla guida del Provinciale di Crotone. Successivamente ha retto il medesimo incarico al Provinciale di Lecco.

Laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria all’Ateneo di Tor Vergata (Roma), il Colonnello Fiora, insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, si fregia del Diploma Al Merito della Croce Rossa Italiana, della medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce d’oro per anzianità di servizio e della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, dopo aver ringraziato il Colonnello Vanni per l’impegno e la proficua attività istituzionale svolta nella Provincia, ha rivolto al Colonnello Fiora l’augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.