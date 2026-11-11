Finanza – Contrasto al lavoro nero nel Brindisino. Individuati 23 lavoratori in “nero”, 11 irregolari e comminate sanzioni per 68mila euro

Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’impiego di manodopera “in nero” o irregolare, i militari dei Reparti della Guardia di Finanza nella Provincia brindisina hanno concluso una serie di mirati interventi ispettivi nei confronti di varie tipologie di attività, riscontrando numerose violazioni della normativa in materia di lavoro. I controlli, avviati durante la stagione estiva, si inseriscono nel quadro delle iniziative ispettive del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi volte a tutelare la legalità economico-finanziaria, nonché a prevenire eventuali condotte illecite e forme di evasione contributiva da parte delle attività commerciali maggiormente interessate dall’affluenza di turisti che si registra nel periodo estivo e dal conseguente incremento della domanda di manodopera.

In tale contesto particolare attenzione è stata riservata al settore turistico-ricettivo ma i controlli anche interessato anche altri settori come quello dell’edilizia. Tutti ambiti nei quali il ricorso a forme di occupazione temporanea può favorire l’insorgenza di fenomeni di irregolarità in grado di pregiudicare la necessaria tutela dei lavoratori e le corrette dinamiche concorrenziali tra gli operatori del comparto.

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno proceduto all’identificazione dei lavoratori presenti e all’esame della relativa documentazione, effettuando mirati riscontri volti a verificare la corrispondenza tra le posizioni formalmente dichiarate e le effettive modalità di impiego e di retribuzione del personale.

In sintesi, le Fiamme Gialle brindisine hanno individuato, complessivamente, 23 lavoratori “in nero” e 11 “irregolari”, ovvero in situazioni di regolarità solo formale a fronte di un salario e di condizioni lavorative difformi da quelle stabilite contrattualmente. Al termine degli accertamenti esperiti sono state contestate complessivamente ai datori di lavoro interessati violazioni che prevedono sanzioni amministrative per oltre 68.000 euro.

L’attività ispettiva descritta si inserisce nell’ambito della costante azione svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto delle diverse manifestazioni di illegalità economica, con particolare riguardo al fenomeno del lavoro sommerso e delle connesse violazioni di natura previdenziale e fiscale, che costituiscono rilevanti fattori di alterazione degli equilibri del mercato e di compromissione delle garanzie riconosciute ai lavoratori. Il ricorso a manodopera irregolare, oltre a pregiudicare il pieno riconoscimento dei diritti economici, previdenziali e assicurativi dei dipendenti, determina, infatti, indebiti vantaggi competitivi, penalizzando le imprese che esercitano la propria attività nel rispetto della legge.