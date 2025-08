Finanza – Controlli a tappeto ad Ostuni. Riscontrate numerose irregolarità

Con l’avvio della stagione estiva, che porta nel territorio flussi turistici sempre crescenti, la Guardia di Finanza di Brindisi ha intensificato sia i controlli amministrativi sui fenomeni di evasione fiscale cd. di “prossimità” che i controlli a contrasto del “lavoro nero”.

In particolare nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Ostuni, dopo aver svolto un’azione di monitoraggio e analisi del territorio, hanno effettuato interventi mirati nei confronti di chi opera servizi di trasporto turistici e cd. “sight seeing tours”, ovvero le escursioni nel centro storico della Città Bianca, nonché interventi al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro a beneficio di coloro i quali, soprattutto giovani, lavorano nei numerosi eventi e manifestazioni che hanno luogo nel territorio di Ostuni soprattutto in questo periodo.

Le tariffe per le escursioni a bordo dei classici motocarri a 3 ruote, molto apprezzate da turisti italiani e stranieri, possono arrivare fino a 160 euro per i tours fuori dal centro urbano. All’esito dei controlli sono stati elevati n. 6 verbali per mancata memorizzazione telematica del corrispettivo pagato dagli utenti.

Sul fronte del contrasto al lavoro nero ed irregolare, i controlli dei finanzieri si sono invece concentrati su alcuni dei settori più importanti per l’economia del turismo del territorio, fra cui quelli relativi alla organizzazione e gestione dei numerosi eventi, spettacoli e concerti. Il fenomeno del “sommerso da lavoro” arreca danni all’intero sistema economico nazionale poiché non solo sottrae risorse all’Erario ma, altresì, mina gli interessi dei lavoratori e compromette la leale e sana competizione tra le imprese. All’esito dei controlli sono stati scoperti in totale 20 lavoratori impiegati completamente “in nero”.

In alcuni casi, ossia dove il numero di persone utilizzate “in nero” ha superato il 10% del totale del personale trovato intento a lavorare, sono state avanzate le richieste all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell’attività imprenditoriale.

I controlli delle Fiamme Gialle brindisine proseguiranno per tutta la stagione estiva al fine di contrastare ogni forma di illegalità a tutela dei cittadini e delle imprese e a salvaguardia della sicurezza economico finanziaria del Paese.