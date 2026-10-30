Finanza – Controlli nel porto. Scoperto tassista abusivo

GdiF BRINDISI: CONTROLLI NEI PRESSI DEL PORTO DI BRINDISI. SCOPERTO UN

TASSISTA ABUSIVO, SCATTANO SANZIONI E SEQUESTRO DEL MEZZO.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito del costante monitoraggio

del territorio a contrasto dei fenomeni illeciti e a tutela dell’economia legale, hanno eseguito un intervento mirato

nei pressi del Porto di Brindisi volto a contrastare l’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea.

L’attività di controllo, intensificata in concomitanza con il flusso di turisti e viaggiatori provenienti dalla Grecia

e dall’Albania, ha permesso di individuare un conducente d’auto intento a svolgere l’attività di “taxi” in totale

assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.

Il soggetto è risultato privo della licenza comunale per svolgere l’attività e, pertanto, sanzionato ai sensi

dell’articolo 86 del Codice della Strada. Si è proceduto, inoltre, ad eseguire il sequestro amministrativo

finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per l’attività illecita ed al ritiro immediato della carta di

circolazione dello stesso.

Inoltre, si sta procedendo alla ricostruzione dei proventi dell’attività illecita esercitata dal tassista abusivo.

L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle brindisine comprova la costante vigilanza del Corpo nel contrasto

all’abusivismo, un fenomeno che altera i presupposti della leale concorrenza. Infatti, difendere gli operatori

economici che agiscono nella legalità significa non solo tutelare un patrimonio di valore per la comunità locale e

nazionale, ma anche garantire l’equità del mercato stesso.