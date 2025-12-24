Finanza – Controlli per contrastrare la vendita di prodotti dannosi per la salute

Nel corso delle attività di servizio rivolte alla “tutela dei consumatori”, i “baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi hanno eseguito, negli ultimi giorni, in occasione delle imminenti festività natalizie, una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

In particolare, nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale nel Comune di San Vito dei Normanni, i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 60mila prodotti non sicuri, tra cui spiccano luci led e apparecchi di illuminazione, particolarmente in voga in questo periodo per le decorazioni domestiche.

Nel dettaglio, i prodotti sottoposti a sequestro non rispettavano la normativa riguardante gli obblighi dei distributori che devono verificare l’apposizione leggibile e indelebile della marcatura CE in maniera conforme ai requisiti vigenti.

Al termine dei necessari approfondimenti investigativi le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Camera di Commercio competente il titolare dell’esercizio interessato dai controlli.

Le indagini dei Finanzieri sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché ad accertare le eventuali violazioni di carattere fiscale.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo in cui gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.