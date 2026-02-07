Finanza – Denunciati cinque funzionari della Dogana nel porto di Brindisi



Nei giorni scorsi, nell’ambito di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria, la Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha emesso decreti di perquisizione personale e domiciliare nei

confronti di sei soggetti, ritenuti, in ipotesi d’accusa, indiziati della commissione di reati contro la Pubblica

Amministrazione, in particolare fattispecie corruttive poste in essere in ambito portuale.

Le articolate e complesse attività d’indagine, dirette dalla citata Procura ed eseguite dagli Ufficiali di P.G del

Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi con la costante e fattiva

collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state incentrate su un gruppo circoscritto di

funzionari dipendenti della medesima Agenzia in servizio presso lo scalo portuale di questo capoluogo di

provincia.

In particolare, le investigazioni finora condotte hanno consentito di acquisire elementi indiziari in ordine al

coinvolgimento di alcuni funzionari dell’ADM in dinamiche corruttive per le quali, a fronte di agevolazioni

nell’introduzione di merci sul territorio nazionale provenienti dai predetti paesi, avrebbero ricevuto beni o altre

utilità.

Le attività d’indagine hanno permesso di ricostruire, principalmente nella scorsa annualità, diversi episodi

corruttivi, che hanno visto coinvolti i predetti funzionari.

In considerazione del quadro indiziario attuale e ferma restando la presunzione di innocenza fino al compiuto

accertamento delle responsabilità, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla prosecuzione delle attività

investigative, la Procura della Repubblica procedente ha emesso i predetti decreti di perquisizione personale e

domiciliare nei confronti di 5 funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di un ulteriore soggetto

coinvolto nelle indagini, la cui esecuzione è stata curata dagli Ufficiali di P.G. del Nucleo di Polizia Economico

Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi.

