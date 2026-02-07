Finanza – Denunciati cinque funzionari della Dogana nel porto di Brindisi

Nei giorni scorsi, nell’ambito di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha emesso decreti di perquisizione personale e domiciliare nei
confronti di sei soggetti, ritenuti, in ipotesi d’accusa, indiziati della commissione di reati contro la Pubblica
Amministrazione, in particolare fattispecie corruttive poste in essere in ambito portuale.
Le articolate e complesse attività d’indagine, dirette dalla citata Procura ed eseguite dagli Ufficiali di P.G del
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi con la costante e fattiva
collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state incentrate su un gruppo circoscritto di
funzionari dipendenti della medesima Agenzia in servizio presso lo scalo portuale di questo capoluogo di
provincia.
In particolare, le investigazioni finora condotte hanno consentito di acquisire elementi indiziari in ordine al
coinvolgimento di alcuni funzionari dell’ADM in dinamiche corruttive per le quali, a fronte di agevolazioni
nell’introduzione di merci sul territorio nazionale provenienti dai predetti paesi, avrebbero ricevuto beni o altre
utilità.
Le attività d’indagine hanno permesso di ricostruire, principalmente nella scorsa annualità, diversi episodi
corruttivi, che hanno visto coinvolti i predetti funzionari.
In considerazione del quadro indiziario attuale e ferma restando la presunzione di innocenza fino al compiuto
accertamento delle responsabilità, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla prosecuzione delle attività
investigative, la Procura della Repubblica procedente ha emesso i predetti decreti di perquisizione personale e
domiciliare nei confronti di 5 funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di un ulteriore soggetto
coinvolto nelle indagini, la cui esecuzione è stata curata dagli Ufficiali di P.G. del Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi.
