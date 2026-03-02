Finanza – Domani la cerimonia di commemorazione di Sottile e De Falco

Domani, Martedì 3 marzo, alle ore 10.30, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia e delle massime Autorità locali civili e militari, nella suggestiva Piazza “Sottile-De Falco” a Brindisi, si svolgerà la cerimonia di commemorazione, con la deposizione di una corona d’alloro presso la “stele” commemorativa e resa degli onori ai caduti.

A seguire, presso il “Nuovo Teatro Verdi” si terrà la rappresentazione di un’opera teatrale, dedicata ai finanzieri caduti nella lotta al contrabbando, realizzata da un gruppo di 15 ragazzi della Provincia di Brindisi.