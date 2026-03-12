Finanza e Polizia locale – Arresto per spaccio nel centro storico di Fasano

Continua l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi a contrasto dei fenomeni di criminalità urbana sul territorio.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Fasano insieme agli Agenti della Polizia Locale hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un cinquantenne fasanese con precedenti specifici.

L’uomo si trovava alla guida di un’autovettura noleggiata ed ha forzato un posto di controllo, ingaggiando un pericoloso inseguimento per le strade cittadine e mettendo in serio pericolo gli utenti della strada. Nel corso della fuga, il soggetto ha lanciato dal finestrino due involucri di plastica contenenti cocaina per un peso di circa 60 grammi, in seguito recuperati dagli operanti. La successiva perquisizione, estesa presso l’abitazione del fuggitivo, ha permesso di rinvenire anche alcune dosi di hashish e del bicarbonato di sodio utilizzato presumibilmente come sostanza da taglio.

Nel corso della perquisizione, il soggetto ha poi tentato un’ulteriore fuga, terminata, dopo un breve inseguimento appiedato, con il fermo del cinquantenne. Nel corso dell’inseguimento e nel tentativo di bloccare il fuggitivo, un finanziere ha riportato una ferita lacero contusa al volto, guaribile con 25 giorni di prognosi.

Il pregiudicato fasanese, dopo le incombenze di rito e su disposizione del Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale ed associato presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso di un’altra operazione di servizio, condotta sempre dai militari della Compagnia di Fasano nel centro storico cittadino, sono stati rinvenuti, occultati all’interno di un contatore dell’acqua, ulteriori 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta anch’essa a sequestro penale a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.

L’attività di servizio testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Fasano e dalla Polizia Locale sul territorio – nel solco delle puntuali indicazioni del Prefetto, S.E. Guido Aprea e dell’Autorità Giudiziaria brindisina – a salvaguardia dell’ordine pubblico e a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale.