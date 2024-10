Finanza – Gli studenti del “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi in visita al Comando provinciale

Nel pomeriggio di ieri, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, alla presenza del

Colonnello FIORA si è tenuto un incontro con gli studenti del locale Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

“Ferraris-De Marco -Valzani” per parlare di educazione alla legalità economica.

L’intento dell’incontro è stato quello di far maturare, tra gli studenti, la cultura della legalità economica, con

particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle

falsificazioni, della contraffazione, della pirateria audiovisiva, del contrasto alla criminalità organizzata, nonché

dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Infatti, agli studenti è stata illustrata la missione istituzionale del Corpo quale polizia economico-finanziaria,

sempre dalla parte dei cittadini, a tutela della collettività e delle libertà economiche. Inoltre, è stato affrontato il

tema della ricorrenza, quest’anno, dei 250 anni di storia della Guardia di Finanza, un Corpo forte delle sue

tradizioni che guarda al futuro anche incontrando il mondo dei ragazzi nelle scuole.

All’incontro ha partecipato anche personale della Compagnia AT-PI (Anti Terrorismo Pronto Impiego i c.d.

“baschi verdi”) e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, nonché le unità cinofile

che hanno eseguito delle simulazioni di controlli antidroga e antivaluta su dei bagagli.

In merito, la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Dott.ssa Rita Ortenzia De Vito ha affermato che “è solo

combattendo la dispersione scolastica e promuovendo i principi di legalità, che si può prevenire il disagio

giovanile che spesso sfocia nell’illecito. Come scuola, siamo impegnati da anni a realizzare attività di

orientamento e di prevenzione, coinvolgendo gli studenti attraverso un approccio di “peer education” e facendo

conoscere loro gli Enti preposti, i luoghi, le metodologie e gli strumenti della cittadinanza e della legalità, con lo

scopo di sottrarre i giovani alla strada e alle tentazioni della devianza”.

Nel corso dei prossimi mesi verranno organizzati ulteriori incontri dedicati presso gli Istituti Scolastici della

Provincia.