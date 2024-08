Finanza – Il Ten. Col. Ambrosino nuovo Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brindisi

Il Tenente Colonnello Pasquale Ambrosino è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

di Brindisi, in sostituzione del Colonnello Tiziano La Grua.

Il neo Comandante, 45 anni, originario della provincia di Caserta, laureato in Giurisprudenza all’Università di

Tor Vergata, giunge da Torino, al termine di un’esperienza quinquennale, ove ha ricoperto l’incarico di

Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria,

alla guida del quale si è distinto per il brillante esito di complesse indagini di polizia giudiziaria a contrasto della

criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché del traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo il percorso formativo presso l’Accademia del Corpo alle sedi di Bergamo e Castelporziano, il citato

Ufficiale ha prestato servizio presso vari Reparti del Corpo in Sardegna, nelle province di Cagliari e Sassari,

anche in veste di Comandante di Tenenza e di Compagnia. Successivamente, in Campania, è stato impiegato

presso il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli,

ove si è occupato del contrasto alla criminalità organizzata di matrice camorristica, maturando complessivamente

una qualificata e diversificata esperienza operativa.

Il cedente, destinato ad assumere un nuovo e prestigioso incarico quale Comandante del Gruppo di Malpensa,

lascia Brindisi dopo tre anni di permanenza caratterizzati da importanti operazioni di servizio nei vari segmenti

della missione istituzionale e dallo straordinario lavoro svolto in occasione del Vertice internazionale “G7”

tenutosi a Fasano nel mese di giugno scorso.

Il Comandante Provinciale di Brindisi, Col. Emilio Fiora, ha formulato ai due Ufficiali l’auspicio di un efficace

lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla

collettività nei confronti della Guardia di Finanza.