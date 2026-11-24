I militari della Compagnia di Fasano hanno scoperto la gestione imprenditoriale occulta di un intero condominio, composto da 12 appartamenti fronte mare, nella nota località turistica di Torre Canne. L’attività ispettiva condotta ha permesso di ricostruire elementi di reddito non dichiarati, derivanti dalla locazione turistica svolta nei periodi estivi, per oltre 500 mila euro e di quantificare imposte evase e sanzioni per un importo superiore ai 400 mila euro.

I tratti peculiari dell’Alto Salento e, in particolare, del litorale e dell’entroterra di Fasano rendono il settore della ricettività, caratterizzato dalla diffusione di residence, “bed and breakfast”, case vacanze e affittacamere, un fenomeno trainante nel quadro economico territoriale. In questo contesto, il dispositivo a presidio della legalità messo in atto dalle Fiamme Gialle nello specifico settore, anche nell’ambito delle avviate interlocuzioni con le Istituzioni locali e le associazioni di categoria, è finalizzato ad agevolare dinamiche corrette e rispettose delle regole dell’intera filiera delle realtà imprenditoriali operanti nello specifico ambito economico, tutelando gli operatori onesti e rispettosi delle regole.

In particolare il controllo effettuato, oltre a valorizzare le risultanze di specifiche analisi di rischio settoriali, è stato attuato incrociando le informazioni delle molteplici banche dati fiscali con elenchi e segnalazioni pervenute dai Comuni, un patrimonio di informazioni ulteriormente implementato con gli input acquisiti nel corso dell’attività di controllo economico del territorio. L’analisi del complesso di informazioni raccolte ha permesso di far emergere una netta anomalia tra quanto dichiarato al Fisco e la reale operatività della struttura.

La proprietà della struttura infatti comunicava la locazione di un unico appartamento, dichiarando solo parte dei compensi con “cedolare secca” per poche migliaia di euro l’anno, mentre i restanti altri 11 locali del condominio risultavano ufficialmente sempre sfitti. I successivi sopralluoghi e i riscontri catastali hanno però svelato una realtà ben diversa: l’edificio, dotato all’esterno di un’insegna identificativa e di una pulsantiera citofonica con nomi tematici per ogni alloggio, operava a tutti gli effetti come un residence professionale, superando ampiamente le soglie oltre le quali scatta l’obbligo di apertura della Partita IVA. Il tutto accompagnato da listini stagionali differenziati che arrivavano fino a 5.000 euro al mese ad appartamento nella stagione estiva.

Attraverso l’esame della documentazione contrattuale, accurate indagini finanziarie e l’analisi dei pagamenti — incassati in gran parte in contanti o solo parzialmente tracciati — i finanzieri della Compagnia di Fasano hanno riclassificato integralmente i proventi come redditi d’impresa totalmente occultati al Fisco, procedendo alla ricostruzione dei ricavi sottratti a tassazione.

L’azione di contrasto delle Fiamme Gialle, che testimonia l’impegno del Corpo, quale insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria per il Paese, a salvaguardia dell’economia legale e di una sana e leale concorrenza tra gli operatori economici del mercato di riferimento, è diretta non solo alla repressione dei fenomeni evasivi, ma anche a stimolare l’emersione e l’adeguamento spontaneo agli obblighi fiscali.