Finanza – Rilevate infrazioni in mare con le moto d’acqua sul litorale brindisino

Proseguono e si intensificano, nel corso della stagione estiva, i servizi di vigilanza e controllo in mare svolti dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, nell’ambito del dispositivo operativo predisposto a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione.

L’azione del Corpo è finalizzata a garantire il rispetto della normativa che disciplina la navigazione da diporto e ad assicurare una fruizione del mare in condizioni di sicurezza da parte di cittadini e turisti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso lungo il litorale brindisino.

L’attività operativa, tuttora in corso, interessa l’intero tratto costiero di competenza, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da bagnanti e diportisti. I controlli sono rivolti, in particolare, alle unità da diporto e alle moto d’acqua, il cui utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti può costituire un concreto rischio per la sicurezza della navigazione e per l’incolumità delle persone.