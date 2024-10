Finanza – Scoperti ragazzi minorenni in un centro scommesse. 13.000 euro di multa per il titolare

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi, hanno posto in essere ulteriori interventi presso locali adibiti a sale giochi nel territorio del Comune.

Nel corso delle attività è stato individuato e sanzionato il titolare di un punto scommesse in quanto, all’interno dell’esercizio, erano presenti dei minorenni uno dei quali aveva appena effettuato una giocata.

Per questa ragione il titolare è stato sanzionato con una multa di oltre 13 mila euro e rischia una sospensione dell’attività che potrebbe variare da 10 a 30 giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L’operazione di servizio condotta, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientra nella più ampio panorama di specifiche attività svolte dalla Guardia di Finanza nel settore dei giochi e scommesse. Attività non solo finalizzate al controllo del rispetto della normativa che vieta la partecipazione dei minori al mondo delle scommesse con vincite in denaro ma, altresì, alla prevenzione del grave fenomeno della dipendenza dal gioco, la ludopatia. Non da ultimo tali controlli si inseriscono nel contesto della vigilanza dei flussi finanziari, strumento strategico per intercettare fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

L’attività della Guardia di Finanza a presidio della legalità nel gioco pubblico è continua, con impegno e determinazione, a tutela della normativa di settore e della salute dei cittadini, in particolare dei minori.