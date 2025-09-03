Finanza – Sequestrate nel Brindisino 6.900 lattine di nota bevanda gassata

Al fine di salvaguardare sempre il consumatore finale, nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana hanno eseguito, presso alcuni esercizi commerciali, una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
Gli interventi hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro amministrativo, presso lo stabilimento di un rivenditore all’ingrosso, oltre 6.900 lattine di una nota bevanda gassata con informazioni sul prodotto solo in lingua polacca, risultati non conformi alle previsioni del “Codice del Consumo”.
Quest’ultima normativa, infatti, raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, adottate anche in attuazione della normativa europea, e dispone che ogni prodotto che si trova in commercio deve avere alcune informazioni minime come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine e/o le indicazioni in lingua italiana.
Il legale rappresentante dell’attività commerciale è stato segnalato alle competenti Autorità amministrative.
Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.