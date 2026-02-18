Finanza- Sequestrati 10.000 prodotti non idoneo al contatto alimentare

Nel corso delle attività di servizio rivolte alla “tutela dei consumatori”, i militari della Compagnia di San Pietro Vernotico hanno eseguito un controllo mirato finalizzato al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

In particolare, nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale nel Comune di San Pietro Vernotico, i militari hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 10mila prodotti privi del pittogramma relativo al “Moca” e della dicitura “idoneo a contatto degli alimenti”, materiali messi a contatto con prodotti alimentari o possano trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari nelle normali condizioni d’impiego.

Nel dettaglio, i prodotti sottoposti a sequestro non rispettavano né la normativa europea – ovverosia il Regolamento (CE) 1935/2004 – che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione né la normativa nazionale – Decreto Legislativo 29/2017 –.

Al termine dei necessari approfondimenti investigativi le Fiamme Gialle hanno segnalato alla ASL di Brindisi il titolare dell’esercizio interessato dal controllo.

Le indagini dei Finanzieri sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché ad accertare le eventuali violazioni di carattere fiscale.

Contrastare la diffusione di prodotti non idonei al contatto con gli alimenti significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo in cui gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.