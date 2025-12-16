Finanza – Sequestrati 2.274 profumi dannosi per la salute

Nell’ambito delle operazioni di controllo delle merci e dei passeggeri in arrivo dalla Grecia ed in particolare

delle attività a tutela della salute pubblica e della sicurezza del mercato, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e

Monopoli, unitamente ai finanzieri del Gruppo Brindisi, hanno intercettato un carico di profumi provenienti

dall’est Europa.

L’operazione trae origine dalle attività di analisi dei traffici di autoarticolati provenienti da paesi balcanici ed

imbarcati a bordo dei traghetti e della documentazione commerciale di scorta ai carichi in transito dai varchi

doganali.

Nel caso specifico, i Funzionari ed i Finanzieri, riscontrate una serie di irregolarità documentali, si dedicavano

all’approfondita ispezione di tali mezzi, disponendo il loro integrale svuotamento.

A seguito di tanto, all’interno di un autoarticolato, venivano rinvenuti 2.264 tra erogatori e taniche contenenti

profumi, alcuni dei quali privi della relativa etichetta attestante la composizione chimica e l’origine.

L’analisi delle etichette presenti, invece, permetteva di riscontrare, già dal primo esame visivo della

composizione chimica, la presenza di “b-pert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde” (“Lilial”), sostanza

spesso usata nelle imitazioni per la sua componente odorosa floreale, ma vietata in quanto classificata dalla

normativa di settore tra quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Poiché tali condizioni erano idonee a trarre in inganno il consumatore in merito alla qualità del prodotto,

potenzialmente lesivo per la salute in violazione del Regolamento UE n. 1223/2009, i profumi sono stati

prontamente sequestrati con segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

I costanti e crescenti risultati raggiunti testimoniano, di tutta evidenza, l’efficacia della collaborazione

istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione del Protocollo

d’Intesa, recentemente rinnovato, a testimonianza dell’importanza di un presidio sempre efficace ed efficiente

delle frontiere, a tutela e salvaguardia della sicurezza dei consumatori.

Referente: Comando Provinciale Brindisi; Contatti: 0831202825