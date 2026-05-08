Finanza – Sequestrati 42 kg di tabacco da masticare di contrabbando

Nei giorni scorsi i Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economico finanziaria, hanno sequestrato 40 chilogrammi di tabacco da masticare illegalmente acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio.

Nei giorni scorsi, all’esito di una serie di approfondimenti investigativi, i finanzieri brindisini individuavano un esercizio commerciale del capoluogo dove era detenuto l’ingente quantitativo di tabacco da masticare di contrabbando.

All’esito dell’intervento si procedeva al sequestro del tabacco, contenuto in confezioni prive del sigillo del Monopolio di Stato, e il titolare dell’attività veniva deferito alla Procura della Repubblica per il reato previsto e punito dall’art. 84 del D. Lgs. n. 141/2024 e veniva altresì inoltrata segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei diritti di confine evasi. Infatti la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato alcune migliaia di euro in totale evasione d’imposta.

L’azione delle fiamme gialle testimonia la costante presenza sul territorio a tutela del mercato, per contrastare i fenomeni di illegalità economica, anche connessi ai traffici illeciti che mettono a rischio la salute dei consumatori. Il tabacco sequestrato, destinato alla masticazione, costituisce una tipologia di prodotto la cui diffusione avviene spesso attraverso canali di vendita irregolari. Oltre a sottrarre risorse all’Erario mediante l’evasione dei diritti di confine, tali prodotti possono rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, poiché immessi sul mercato al di fuori dei controlli previsti dalla normativa di settore.

La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.