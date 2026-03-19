Finanza – Sgomberati due immobili occupati abusivamente

Nell’ambito della costante azione di controllo del territorio, la Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana ha eseguito un decreto di sequestro preventivo e contestuale provvedimento di sgombero di due immobili di proprietà di Arca Nord Salento di Brindisi (già Istituto Autonomo Case Popolari).

Per garantire la sicurezza e coordinare al meglio le operazioni, sul posto sono intervenuti i baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego Guardia di Finanza di Brindisi e gli assistenti sociali del comune di Francavilla Fontana. L’occupazione degli immobili da parte di soggetti fragili ha reso particolarmente delicata la gestione della situazione.

Le operazioni di sequestro si sono concluse con lo sgombero degli immobili e il ripristino delle condizioni di legalità, mediante la restituzione degli immobili all’avente diritto.