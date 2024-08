Fine settimana a San Michele Salentino con il Festival del fico mandorlato

Un week end all’insegna delle tipicità e del valore delle piccole comunità cittadine nel nome del fico mandorlato. Si svolgerà a San Michele Salentino, da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre, la 22ª edizione del Festival del Fico mandorlato, consolidata kermesse che, legata al prodotto protagonista di un territorio, convoca nella cittadina dell’Alto Salento istituzioni, enti, soggetti pubblici e provati, e tutti coloro che da sempre sanno di essere parte di un’esperienza, di una cittadinanza legata al Fico Mandorlato. Promosso dall’associazione di promozione sociale “Hortus Puglia”, con gli sforzi condivisi dal Comune di San Michele Salentino e dalla Provincia di Brindisi, ed il patrocinio di Regione Puglia, Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Gal “Alto Salento”, il Festival sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa convocata per giovedì 29 agosto alle ore 11 nel Salone di Rappresentanza della Provincia, nel corso della quale verranno ufficializzati tutti i dettagli della manifestazione.

Alla conferenza stampa partecipano il presidente di “Hortus Puglia”, Pierangelo Argentieri; il sindaco del Comune di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, il presidente della Provincia, Toni Matarrelli ed il presidente del Gal “Alto Salento”, Bonaventura Cucci.

«Questa edizione vedrà il massimo impegno dei “fichetti”, giovanissimi sammichelani che da due anni stanno condividendo il percorso organizzativo della manifestazione, aumentando di anno in anno l’assunzione di responsabilità, nella condivisione del progetto e nella innovazione nel presentarlo – ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di “Hortus Puglia” -. A scorrere il programma si noterà la ventata d’aria fresca, data dalle giovani menti, figlie del nostro territorio e l’evidenziarsi delle antiche e salde radici delle quali ci si può vantare. Con un programma che tiene in conto le attenzioni di un vasto pubblico e non perde di vista la mission del Festival attendiamo a San Michele davvero tantissima gente…».

«Gusto e tradizione si confermano gli ingredienti di un appuntamento che di anno in anno consolida qualità ed esperienza, caratterizzandosi sempre più come valido esempio di valorizzazione del territorio», ha spiegato il presidente della Provincia Toni Matarrelli.

«Questo 2024 è un anno davvero speciale per il Festival – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini -. Da un lato, segna il rafforzamento della collaborazione con l’associazione “Hortus Puglia”, che è riuscita a trasmettere alle nuove generazioni la passione per la promozione del nostro prodotto di eccellenza; dall’altro, si distingue per la produzione di un fico mandorlato di alta qualità. Le elevate temperature e l’assenza di piogge hanno anticipato la maturazione dei fichi. I produttori segnalano un calo del 20% nella produzione, ma con una qualità nettamente superiore in termini di gusto rispetto allo scorso anno. Chi visiterà San Michele Salentino troverà un prodotto pronto con una qualità davvero interessante. L’Amministrazione comunale – conclude – sostiene con convinzione l’organizzazione di questo evento, occasione anche per confermare la collaborazione tra le comunità della “Ficus-Net: la Rete Mediterranea delle Città del Fico”».