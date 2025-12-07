Finisce con un pareggio la sfida tra Taranto e Brindisi

Finisce a reti bianche il big-match del campionato di Eccellenza tra Taranto e Brindisi. Di fronte due delle prime 4 squadre del campionato. Termina 0 a 0 un match dall’alto valore agonistico ma con poche emozioni vere. Il Taranto si schiera con Fallani, Delvino, Konate, De Rosa, Corallini, Dipaoloantonio, Marino, Hadziosmanovic, Loiodice, Losavio, Labianca. Il Brindisi manda in campo Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Melillo, Alboni, Benvenga, Carpineti, Burzio, Saraniti. Stadio di Massafra stracolmo, ma solo di tifosi rossoblu. Trasferta, infatti, vietata ai tifosi residenti in provincia di Brindisi. Primo tempo combattuto, agonisticamente valido, ma poco spettacolo e rare vere occasioni da gol. Anche nel secondo tempo tanto agonismo ma nessuna occasione importante da registrare sul taccuino. Certamente l’importanza della pista in palio con punti pesanti per la vittoria del campionato ha condizionato testa e gambe dei giocatori. Ma, nonostante questo, da due squadre così forti ci si aspettava maggiore spettacolo. Finisce 0 a 0 e forse tutti contenti.