Finito il campionato nazionale Taekwondo CSEN

Finisce il Campionato Nazionale Taekwondo CSEN, di combattimento, con un buon risultato del nostro Atleta Evan, il quale ha vinto La prima medaglia d’oro nella categoria Esordienti, per ritiro dell’ avversario, La seconda contro un Atleta, età superiore, Cadetti per 6-2. nelle 2 giornate Evan ha conquistato 3 medaglie d’oro ed una d’argento, sfortunato Angelo, che avrebbe meritato La medaglia d’ argento nelle Forme. Spiace L’assenza dei 3 campioni: Iris, Angelo e Samuel non partecipanti per motivi personali, si rifaranno alla prossima.Una bella gara si conclude confermando il buon Allenamento nel Dojang dell’ ATTANASI TAEKWONDO ACADEMY KMSin Brindisi-Italy, M° Giuseppe Attanasi Damiano Perrone