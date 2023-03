FINO A DOMENICA A MESAGNE “LA SAGRA DEL GUSTO”

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall’associazione “Ancos” Città di Brindisi, Uniti per lo Sport e dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con Danese ShipYard e con il patrocinio della Città di Mesagne. Nell’area espositiva, coordinata da Marcello Palmisano, sarà possibile degustare prodotti della tradizione gastronomica salentina, siciliana e umbra e visitare stand di artigianato, servizi e commercio.

Attraversando la Villa Comunale sarà quindi possibile imbattersi in esperti di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche di qualità in un percorso ideale che abbraccia memorie appartenenti a diversi territori. Si potrà così curiosare tra i diversi stand, degustare e acquistare prodotti deliziosi e unici nel loro genere, scoprire nuovi sapori e conoscerne le caratteristiche grazie ai commercianti presenti alla manifestazione, per conoscere dal vivo storie virtuose di eccellenza produttiva e artigiana.