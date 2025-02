Fino a lunedì anche nel Brindisino la “Raccolta del farmaco”

La raccolta è iniziata martedì 4 e prosegue fino a lunedì 10 febbraio 2025.

Anche a Brindisi servono medicinali per un numero sempre crescente di indigenti.

Nel 2025 Banco Farmaceutico compie 25 anni ed anche quest’anno propone le Giornate di Raccolta del Farmaco in oltre 5.800 farmacie che partecipano in tutte le città italiane riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa. L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org.

Il gesto invita a donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Servono antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

A Brindisi e provincia la Raccolta è già iniziata martedì 4 e terminerà lunedì 10 in 52 fra farmacie e parafarmacie che hanno aderito in tutto il territorio provinciale. I volontari del Banco saranno presenti in modo particolare nella Giornata tradizionalmente dedicata alla GRF:domani, sabato 8 febbraio.

I farmaci raccolti sosterranno decine di realtà benefiche del territorio brindisino che nell’aderire al gesto hanno espresso un fabbisogno di centinaia diconfezioni di farmaci richieste da un numero sempre maggiore di poveri e bisognosi del nostro territorio.

Durante la passata edizione (2024) sono state raccolte 5.503 confezioni (pari a un valore di 41.234,76 euro) che hanno aiutato centinaia di bisognosi assistiti da enti caritatevoli del territorio brindisino.

«Donare un farmaco è essenziale per migliaia di famiglie che si trovano in gravi difficoltà, perché contribuisce a restituire loro speranza e la possibilità di curarsi; è un gesto semplice che ci fa partecipare della vita di chi ha bisogno, ricordandoci ciò che ci rende davvero umani. “I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro” ha detto Papa Francesco in occasione dell’VIII Giornata Mondiale della Povertà. Le Giornate di Raccolta del Farmaco, nascono su questo presupposto, e lo traducono in azione. Fare del bene ci fa riscoprire la bellezza della gratuità, e ci fa comprendere come attraverso gesti concreti di condivisione e solidarietà possiamo costruire una società più giusta e fraterna», ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

Nella pagina seguente le farmacie che aderiscono alle Giornate di Raccolta in provincia di Brindisi.



GRF 2025 – FARMACIE E PARAFARMACIE ADERENTI A BRINDISI E PROVINCIA

BRINDISI CITTÀ – BRUNETTI, CANNALIRE, CORSO ROMA, DORIA, MINNUTA, PARADISO, PERRINO PIAZZA MERCATO, RAFFAELLO, S. MARIA DEL CASALE

CAROVIGNO – COLUCCI, LAMENDOLA

CEGLIE M. – CONTE, CAPUTO ROSA, CARPARELLI, HERMES

CISTERNINO – OSTUNI DR. ZIZZI, MATARRESE CASALINI

ERCHIE – ACIERNO, MUSA, SANTA LUCIA

FASANO – POMES, SAN FRANCESCO, SANT’ANGELO

FRANCAVILLA F. – BUNGARO, DEL VIALE, PARAFARMACIA RAIOLA

LATIANO – BARTOLO LONGO, PARAPHARMASAN

MESAGNE – ALIOTH, CAVALIERE, NOCERA

ORIA – SANTI MEDICI

OSTUNI – CALAMO, D’AMBROSIO, IN PIAZZA, MATARRESE VIA TAMBORRINO, MATARRESE CORSO MAZZINI

SAN DONACI – PONZIO

SAN PANCRAZIO S. – DELLA PIAZZA, NUOVA, RIBECCO

SAN PIETRO V. – ANGELI CUSTODI, GALATOLA, ROMANO, CAVALIERE

SAN VITO DEI N. – DE VITO, EPIFANI ROSARIA, LAMENDOLA

TORCHIAROLO – GIORDANO, LARGO OSANNA

TORRE S.S. – PARAFARMACIA TORSELLO

VILLA CASTELLI – BELVEDERE